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29 Haz 2020 - 09:43- Eğitim G: 29 Haz 2020 - 09:44

YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına bu paylaşımın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

29 Haz 2020 - 09:43 - Eğitim

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