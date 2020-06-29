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29 Haz 2020 - 10:05- Ekonomi G: 29 Haz 2020 - 10:08

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren hem motorine hem de benzine indirim geliyor. İşte detaylar...
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Akaryakıta çifte indirim geliyor.  Bu gece yarısından itibaren motorinde 17, benzinde 12 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

29 Haz 2020 - 10:05 - Ekonomi

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