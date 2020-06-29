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29 Haz 2020 - 10:18- Siyaset G: 29 Haz 2020 - 15:20

Güney: “İzmit polemik yerine sonunda proje konuşacak”

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın geçen hafta yaptığı açıklamalarla ilgili, “İzmit’in hayalini kurduğu projeler sonunda gerçek oluyor. Halkımız sonunda polemik yerine hayatını kolaylaştıran projeleri konuşacak” dedi.
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AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, normalleşme süreciyle birlikte ilk mahalle başkanları toplantısını Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr.Şefik Postalcıoğlu Salonunda yaptı. İlçe Başkan Yardımcıları Murat Ergelen, Bülent Durmuş, İlçe Yöneticileri Muzaffer Kurt, Önder Karakaş, Hasan Demir ve bütün mahalle başkanlarının eksiksiz katılım sağladığı toplantıda ilçede yapılan çalışmalar ve teşkilat programları değerlendirildi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK PROJELER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cuma günü İzmit’e yaptığı ziyaret ve sonrasında açıklanan projeler hakkında değerlendirme yapan Güney, İzmit’in sonunda polemik yerine projeleri konuşmaya başlayacağını belirterek şunları söyledi: “İzmit’te polemik yerine artık halkımızın ihtiyacı olan ve hayatını kolaylaştıracak projeleri konuşmaya başlayacağız. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Yürüyüş Yolu’nun yeniden yapılandırılması, Hacı Hızır Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşümle ilgili düzenlemeler ve Kocaeli Fuar Alanının Ömer Türkçakal Bulvarı sahil kesimiyle birleştirilerek yapılacak dev doğal yaşam alanı. Bütün bunlar şehrimizin hiçbir köşesini diğerinden ayırmadan elini değil, gövdesini taşın altına koyarak çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın bir yıldır devam eden çabalarıyla oluyor.

"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYACAĞIZ"

Polemiğe girmeden, hizmet odaklı çalışmasıyla oluyor. Bizler de AK Parti İzmit İlçe teşkilatları olarak, İzmit’in ve değerli İzmit halkının her zaman en iyisine layık olduğunu düşünerek çalıştık ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymanın yarışı içinde olacağız. Reklamla değil, hizmet üreterek gönüllere gireceğiz. Her bir mahalle başkanımızdan bunları bölgelerinde miletimize anlatmalarını istiyorum. Sosyal medyada yalan ve iftira kampanyalarına en güzel yanıt bu olacaktır. AK Parti’nin en büyük gücü sahadaki varlığıdır” dedi. Başkan Güney, mahallelerdeki teşkilat çalışmaları hakkında da raporların değerlendildiği toplantı sonrası, katılım sağlayan mahalle başkanlarına teşekkür etti.

29 Haz 2020 - 10:18 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Hızlı - Kim yapmadı 18 yıldır iş ak parti iş yapmadı diyenler gönlü ülke dışında kalmış içerde dümen çeviren avare gericidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 16:12
03

ülkem için - polemikçibaşı ali güney polemikten şikayet ediyor , bu nasıl kafa, 16 yıldır kenti 18 yıldır ülkeyi kim yönetiyor rantı bırakın da milletin yararına birşeyler yapın yapmak isteyenin de önünden çekilin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 15:18
02

İzmi̇tli̇ - SEN KİMSİN ALİ GÜNEY BELEDİYE BAŞKANIMISIN.İZMİT BELEDİYE SEÇİMLERİNİ KAYBETTİREN BAŞ AKTÖRLERİN BAŞINDASIN.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 12:22
01

Barış Cinemre - Yahu ne utanmaz, arlanmaz insan oldunuz ya.

15 yıldır neden yapmadınız madem öyle. Siz millet "salak mı zannediyorsunuz" kendiniz gibi...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 11:25
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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