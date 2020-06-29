Güney: “İzmit polemik yerine sonunda proje konuşacak”

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, normalleşme süreciyle birlikte ilk mahalle başkanları toplantısını Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr.Şefik Postalcıoğlu Salonunda yaptı. İlçe Başkan Yardımcıları Murat Ergelen, Bülent Durmuş, İlçe Yöneticileri Muzaffer Kurt, Önder Karakaş, Hasan Demir ve bütün mahalle başkanlarının eksiksiz katılım sağladığı toplantıda ilçede yapılan çalışmalar ve teşkilat programları değerlendirildi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK PROJELER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cuma günü İzmit’e yaptığı ziyaret ve sonrasında açıklanan projeler hakkında değerlendirme yapan Güney, İzmit’in sonunda polemik yerine projeleri konuşmaya başlayacağını belirterek şunları söyledi: “İzmit’te polemik yerine artık halkımızın ihtiyacı olan ve hayatını kolaylaştıracak projeleri konuşmaya başlayacağız. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Yürüyüş Yolu’nun yeniden yapılandırılması, Hacı Hızır Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşümle ilgili düzenlemeler ve Kocaeli Fuar Alanının Ömer Türkçakal Bulvarı sahil kesimiyle birleştirilerek yapılacak dev doğal yaşam alanı. Bütün bunlar şehrimizin hiçbir köşesini diğerinden ayırmadan elini değil, gövdesini taşın altına koyarak çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın bir yıldır devam eden çabalarıyla oluyor.

"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYACAĞIZ"

Polemiğe girmeden, hizmet odaklı çalışmasıyla oluyor. Bizler de AK Parti İzmit İlçe teşkilatları olarak, İzmit’in ve değerli İzmit halkının her zaman en iyisine layık olduğunu düşünerek çalıştık ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymanın yarışı içinde olacağız. Reklamla değil, hizmet üreterek gönüllere gireceğiz. Her bir mahalle başkanımızdan bunları bölgelerinde miletimize anlatmalarını istiyorum. Sosyal medyada yalan ve iftira kampanyalarına en güzel yanıt bu olacaktır. AK Parti’nin en büyük gücü sahadaki varlığıdır” dedi. Başkan Güney, mahallelerdeki teşkilat çalışmaları hakkında da raporların değerlendildiği toplantı sonrası, katılım sağlayan mahalle başkanlarına teşekkür etti.