Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Haz 2020 - 10:28- Asayiş G: 29 Haz 2020 - 10:59

Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Çalışmak için geldiği Gebze’de inşaattan düşen 25 yaşındaki Resul Arslan hayatını kaybetti
mask

Alınan bilgiye göre, Resul Arslan arkadaşıyla birlikte çalışmak için Sakarya'dan Gebze’deki bir fabrikanın inşaatına geldi. Fabrikanın çatı montajında çalışan Arslan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. Çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GEÇEN AY TERHİS OLDU

Arslan’ın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Akyazı’ya götürüldü. Sakarya İnönü Mahallesi’nde yaşayan Resul Arslan’ın cenazesi Hastanesi Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. Henüz 25 yaşında hayata veda eden Resül Arslan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra askere gittiği ve geçen ay terhis olduğu öğrenildi.

29 Haz 2020 - 10:28 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Kendini savcı olarak tanıtıp dolandırdı! mask
Kendini savcı olarak tanıtıp dolandırdı!
Önce darp sonra gasp! 4 gözaltı... mask
Önce darp sonra gasp! 4 gözaltı...
Boş şişelere dezenfektan doldurdular mask
Boş şişelere dezenfektan doldurdular
Sabah saatlerinde korkutan patlama! mask
Sabah saatlerinde korkutan patlama!
Nakliye bahanesi ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi mask
Nakliye bahanesi ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin kaderi değişiyor! mask
Kocaeli’nin kaderi değişiyor!
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi mask
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak mask
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak

GALERİ

Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL