Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre, Resul Arslan arkadaşıyla birlikte çalışmak için Sakarya'dan Gebze’deki bir fabrikanın inşaatına geldi. Fabrikanın çatı montajında çalışan Arslan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. Çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
GEÇEN AY TERHİS OLDU
Arslan’ın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Akyazı’ya götürüldü. Sakarya İnönü Mahallesi’nde yaşayan Resul Arslan’ın cenazesi Hastanesi Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. Henüz 25 yaşında hayata veda eden Resül Arslan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra askere gittiği ve geçen ay terhis olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.