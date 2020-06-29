Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre, Resul Arslan arkadaşıyla birlikte çalışmak için Sakarya'dan Gebze’deki bir fabrikanın inşaatına geldi. Fabrikanın çatı montajında çalışan Arslan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. Çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GEÇEN AY TERHİS OLDU

Arslan’ın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Akyazı’ya götürüldü. Sakarya İnönü Mahallesi’nde yaşayan Resul Arslan’ın cenazesi Hastanesi Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. Henüz 25 yaşında hayata veda eden Resül Arslan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra askere gittiği ve geçen ay terhis olduğu öğrenildi.