Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Haz 2020 - 10:53- Gündem G: 29 Haz 2020 - 10:59

Emeklilikte yeni dönem! Süre ve yaş...

Türkiye'de yaşayan herkes bekliyordu. Hükümet harekete geçti. Emeklilikte yeni dönemin detayları ortaya çıkıyor. Kıdem vermemek için girdi-çıktı oyunu bitecek.
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" derken, çalışanların yüzde 66'sı mevcut sistemde kıdemini alamadıklarını vurguluyor. "Kırmızı çizgimiz" diyen sendikalara karşın üyesi bulunan işçilerin yüzde 76'sı kıdem tazminatında mevcut sistemin değişmesini istiyor.

İKİ KİŞİDEN BİRİ MAĞDUR

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre her iki çalışandan biri kendisi ve yakınlarının kıdem konusunda sorun yaşadığını ifade ediyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nün araştırmasına göre, yüzde 49'u işverenin kıdem ödememek için çalışanlarını belirli sürelerde girdi-çıktı yaptığını belirtiyor. Kıdemde en büyük sorun sanayi sektöründe yaşanıyor. Kıdem tazminatını alamayan ya da eksik alanların yüzde 96'sından fazlası dava açmaktan kaçınıyor. Çalışanların yüzde 42'si kıdem hakkının yanmaması için iyi koşullarda yeni iş tekliflerini kabul etmediğini belirtiyor. İşverenlerin de yüzde 77.6'sı mevcut sistemden şikayet ederken, yüzde 75'i tek seferde ve toptan ödemenin mali güçlüğe neden olduğunu ifade ediyor.

İŞKUR DA KIDEMİ SORDU

İŞKUR iş başvurusunda bulunanlara kıdem tazminatını sordu. Yüzde 78.6'sı işveren tarafından işten çıkarıldığını, yüzde 21.5'i istifa ettiğini, yüzde 57'si kıdem tazminatı alamadığını bildirdi. İş arayan gençlerin çoğu mevcut kıdem sisteminden memnun olmadığını, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Kıdem tazminatını almada sendikalı olmak da işe yaramıyor. Yapılan araştırmalar kıdem tazminatı almakta sendikalı olmanın da işe yaramadığını gösteriyor. Buna göre, sendikaya üye olan çalışanların yüzde 51.9'u kıdem tazminatlarını alamadı, yüzde 35.8'i kıdem tazminatının tamamını aldığı, yüzde 12'si ise bir kısmını aldığı görülüyor. Çalışanlar kıdem tazminatı hakkı yanacağı korkusuyla yeni iş tekliflerini de değerlendiremiyor. Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 42'sinden fazlası kıdemini kaybetmemek için yeni iş tekliflerini kabul etmediğini belirtiyor.

KIDEMDE 8 ÖNEMLİ BAŞLIK

* İşsizlik Fonu devam edecek.
* Şirket iflas etse de kıdem yanmayacak.
* Yeni iş bulan hesabı taşıyacak.
* Geriye dönük haklar korunacak.
* Düşük kıdem önlenecek.
* Bir yıla bir ayda azalma değil artış olacak
* Patronun maliyeti düşecek.
* İstifada haklı neden aranmayacak.

EMEKLİLİK İÇİN SÜRE VE YAŞ

Çalışan bir gün bile çalışmış olsa bireysel fon hesabındaki hakkı saklı olacak. İşveren tarafından işten çıkarılmış olsa bir günlük çalışması karşılığı TES katkısı hesabında duracak. Tamamlayıcı emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi fakat emekli olmak için herhangi bir süre şartı bulunmuyor. Çalışan adına ödenen katkılar kişinin bireysel fon hesabında yer aldığı için her çalışan emeklilik yaşını doldurduğunda hesabındaki birikime hak kazanmış olacak. Başka bir deyişle 5 yıl çalışana da 30 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda bireysel fon hesabındaki birikim kapsamında ödeme yapılacak.

29 Haz 2020 - 10:53 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

ülkem için - hükümet kurnazlık yapıyor , sanki kendileri masum da problem işçi ile işveren arasındaymış gibi gösteriyor yemezler abi arşivde daha önceki söyledikleriniz duruyor hükümet ve Türk-iş işçiyi birlikte satacaklar daha önce de örneği yaşandı ergün Atalay hala utanmadan konuşuyor yalakalıkta sınır tanımayanlar ülkesi olduk maalesef, işçi kardeşlerimiz uyanık olsunlar kıdem tazminatı namustur bunlar namusumuza göz diktiler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 14:59
01

İzmi̇tli̇ - İKTİDAR ŞİMDİ MAĞDURU OYNAYARAK SANKİ SORUNUN İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SORUN GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR.AMA YEMEZLER.PARA BAŞKA YERLERE KULLANILDI VE PARA YOK.BEN MESALA EMEKLİYİM NERDE BENİM İŞSİZLİK PRİMLERİM.FONDAN ÖDEDİĞİNİ DÜŞERSİN BEN EMEKLİ OLURKEN BENİM PAYIMA 1000 TL Mİ DÜŞÜYOR VERİRSİN.AMA VERİRLERMİ HER FON GİBİ ÜSTÜNE YATTILAR.BUNU İŞÇİLER VE AİLELERİ KENDİ HALLETÇEK İKTİDARA VE TÜRK İŞ E KALIRSANIZ YANARSINIZ İŞÇİ ARKADAŞLAR.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 12:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

6 ilimizi sel vuracak mask
6 ilimizi sel vuracak
Bakan Koca: Tam tedbirli değiliz mask
Bakan Koca: Tam tedbirli değiliz
Şiddetli deprem! Tüm bölgede hissedildi mask
Şiddetli deprem! Tüm bölgede hissedildi
Karamürsel’de emniyet müdürü değişiklikleri dikkat çekti mask
Karamürsel’de emniyet müdürü değişiklikleri dikkat çekti
İzmit'in merkezinde intihar girişimi! mask
İzmit'in merkezinde intihar girişimi!
Başkan Aygün projeleri inceledi mask
Başkan Aygün projeleri inceledi
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin kaderi değişiyor! mask
Kocaeli’nin kaderi değişiyor!
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi mask
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak mask
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak

GALERİ

Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL