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29 Haz 2020 - 11:04- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:20

Vali Yavuz eski valilere mektup gönderdi

Geçtiğimiz haftalarda ilimize atanan Vali Seddar Yavuz, geçmişte görev yapan valilere mektup gönderdi
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilimizde atanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'de geçmişte görev yapan valilere birer mektup göndererek teşekkür etti. Vali Yavuz gönderdiği mektubunda, Mülki İdare Amirlerinin, kendisini devletine ve milletine adamış insanlar olduğunu, kadim medeniyetimizin ve şanlı tarihimizin bizlere öğrettiği tüm değerleri yaşayan ve yaşatan bir mesleğin mensubu olmaktan ve meslektaş olmaktan şeref duyduğunu belirtti.

EMEKLERİ, HER TÜRLÜ ÖVGÜNÜN ÜZERİNDE

Valilerimizin, bu onurlu mesleği icra ederken, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de unutulmaz hizmetler ve eserler bıraktığını ve gönüllerde yer edindiklerine şahit olduğunu belirten Vali Yavuz, İlimizin, dolayısıyla ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için yoğun çabaları, gayretleri ve emeklerinin her türlü övgü ve takdirin üzerinde olduğunu dile getirdi.

ALLAH'TAN RAHMET DİLEDİ

Asil Türk Milleti’ne hizmet etmenin onuru ve gururu içinde, devraldığı hizmet bayrağını, aziz vatanımızın her köşesinde olduğu gibi Kocaeli’de de en yükseğe çıkarmanın gayreti ve çabası içinde olacağını belirten Vali Yavuz, ülkemizin sanayisinin lokomotifi konumunda olan, liman ve turizm kenti Kocaeli’ne yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsı ve tüm Kocaelililer adına İlimizde geçmişte görev yapan ve hayatta olan Valilerimize minnet ve şükran duygularını ifade edip, aile efratlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam geçirmeleri temennisinde bulunarak, Ahirete irtihal edenlere de Allah’tan rahmet diledi.

 

29 Haz 2020 - 11:04 - Gündem

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