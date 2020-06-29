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29 Haz 2020 - 11:19- Gündem G: 29 Haz 2020 - 11:31

Delibaş: Turan ve Şengör özür dilemeli

ÇYDD Kocaeli Üyesi ve Eğitimci Yazar Gülseren Delibaş, Sözcü Gazetesi’nde Rahmi Turan’ın köşesinde Türkan Saylan’ı karalayan Celal Şengör’ün mektubuna yer verilmesine tepki gösterdi
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ÇYDD Kocaeli Üyesi ve Eğitimci Yazar Gülseren Delibaş 19 Haziran’da Sözcü Gazetesi’nde Rahmi Turan’ın köşesinde Türkan Saylan’ı asılsız tezlerle karalayan Celal Şengör’ün bir mektubuna yer verilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Delibaş şu ifadelere yer verdi: “ Değerli Bilim İnsanı Prof. Dr. Türkan Saylan’la ilgili 19 Haziran günkü Sözcü Gazetesi’nde Rahmi Turan’ın köşesinde yer alan yazı büyük tepkilere yol açmıştır. Saygın olarak bilinen aydın kesimin okuduğu bu gazetedeki Rahmi Turan’ın köşesinde, dünya edebiyatında saygın bir bilim insanı olarak anılan Sevgili Türkan Hoca’mızı asılsız tezlerle karalayan profesör unvanı bulunan Celal Şengör’ün bir mektubuna yer verilmesi düşündürücüdür.  Bu mektup tarihe kare leke olarak geçecektir.”

“TÜRKAN SAYLAN AKLANMIŞTIR”

“Sevgili Türkan Hocamız son nefesine kadar Atatürk’ün hedeflediği çağdaş eğitim konusunda büyük mücadele vermiştir. Hatta son günlerinde hasta yatağında kendisine ve ÇYDD atılan iftiralar hastalığının ilerlemesine ve O’nu zamansız kaybetmemize sebep olmuştur. O’nu kaybettikten sonra suçlamaların asılsız olduğu ispatlanarak Derneğimiz ve Atatürk’ün kızı Türkan Saylan’ımız aklanmıştır. Soruyorum size,  bizler bunun hesabını sorarken bu karalama mektubunun gazetede yayımlanması neyin nesi!“

“HAKKI ASLA ÖDENMEZ”

“Değerli Türkan Saylan’ın; ülkemizde hem cüzamı bitirmesi hem de çağdaş bilimsel eğitim çerçevesinde fırsat eşitliğinin sağlanmasındaki üstün başarıları asla inkâr edilemez. Aldığı sayısız ödüllerle adının tarihe altın harflerle yazılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sevgili Türkan Saylan’ın hakkı asla ödenmez.”

SUÇ DUYURUSU

“Sözcü Gazetesi’nin eski saygınlığını kazanması ancak Rahmi Turan’ın, Celal Şengör’ün özür dilemesi ve Sözcü Gazetesi’nin bir açıklama yapmasıyla olasıdır. Bunu halkımız ve ÇYDD tüm şubeleri beklemektedir. Ayrıca Sevgili Türkan Saylan’ı uzun yıllar tanımış, birlikte çalışmış ve O’nu örnek almış bir öğretmen olarak yüreğimi yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek isterim.“

29 Haz 2020 - 11:19 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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