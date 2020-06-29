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29 Haz 2020 - 11:42- Gündem G: 29 Haz 2020 - 14:55

Alemdar Caddesi kapanıyor!

İzmit'in en işlek caddelerinden olan Alemdar Caddesi altyapı çalışmaları nedeni ile trafiğe kapanıyor
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İzmit Kent Merkezi Ticaret Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk İzmit şehir merkezinin en canlı noktası olan Alemdar Caddesi’nin altyapı çalışması nedeni ile bugün öğle saatlerinde 2 aylığına trafiğe kapanacağını duyurdu.

"ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI"

İKM Başkanı Öztürk yayımladığı mesajında, “Esnaf arkadaşlarımızın yaşadığı ekonomik kriz ve pandemi dönemindeki 3 aylık süreç içindeki dükkanların kapalı olması sıkıntı yaşatmıştır. Kira, sigorta, vergi vb. ödemelerini yapmakta zorlandığı bir dönemdir. Büyükşehir Belediyemizin altyapı ve üst yapıdaki yapacağı değişikliklerin en kısa sürede yapılması ve bu süreçte özellikle akşam saatleri içinde de çalışılarak hızlandırılmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

29 Haz 2020 - 11:42 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

ızmitli - Yapacağınız planlamanın içine tükürülür ahmaklar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 15:35
04

ülkem için - ya bunlar yönetememek için mi geldiler , bu nasıl programlamadır geçen 3 ay boşuna harcandı demek ki bundan sonra oy moy yok.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 15:05
03

Körfez - Sokağa çıkma yasaklarinda neden yapmadınız bu işleri.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 13:51
02

kocaeli - pandeminin en yoğun olduğu dönemde alt yapı işlerini yapamadılar. millet dükkanını açmaya başladı para kazanacak şimdi yolu kapatıyorlar. böyle rezillik olamaz. bu esnafı düşünen kimse yok. bundan sonra oy moy yok..................

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 12:16
01

Anlamsız - Rezillik şu olay ! Pandemi de 2-3 ay oradaki dükkanlar zaten iş yapamadı , şimdi bir de bunu çıkartmışlar insanlarla dalga geçer gibi. Neden pandemi sürecinde yapılmadı bu çalışmalar ? İnsanlar yokken dışarıda ? Yazın ortasında insanların ve trafiğin en yoğun olduğu dönemde bunu çıkartmaları çok anlamsız.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 11:57
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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