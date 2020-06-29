Alemdar Caddesi kapanıyor!

Anlamsız - Rezillik şu olay ! Pandemi de 2-3 ay oradaki dükkanlar zaten iş yapamadı , şimdi bir de bunu çıkartmışlar insanlarla dalga geçer gibi. Neden pandemi sürecinde yapılmadı bu çalışmalar ? İnsanlar yokken dışarıda ? Yazın ortasında insanların ve trafiğin en yoğun olduğu dönemde bunu çıkartmaları çok anlamsız.