Ünlü sanatçının burnu kırıldı!

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için tasarımcı Çiğdem Yangel ve Tunç Akdeniz ile Sarıyer Zekeriyaköy’de villada bir araya geldi. Görüşme sonrası villadan ayrılacağı esnada ünlü sanatçı Reyhan Karaca, ayağı kayarak yere düştü. Yere düşen ve kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Karaca büyük panik yaşadı.
BURNU KIRILDI
Yaşadığı talihsiz kaza sonrası yere düşerek burnu kırılan ünlü sanatçı Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan sanatçı Karaca daha sonra taburcu edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.