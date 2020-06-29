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29 Haz 2020 - 11:53- Yaşam G: 29 Haz 2020 - 11:57

Ünlü sanatçının burnu kırıldı!

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği villada talihsiz bir kaza yaşadı. Villanın bahçesinde yürüdüğü yere esnada yere düşen ve kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı.
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Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için tasarımcı Çiğdem Yangel ve Tunç Akdeniz ile Sarıyer Zekeriyaköy’de villada bir araya geldi. Görüşme sonrası villadan ayrılacağı esnada ünlü sanatçı Reyhan Karaca, ayağı kayarak yere düştü. Yere düşen ve kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Karaca büyük panik yaşadı.

BURNU KIRILDI

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası yere düşerek burnu kırılan ünlü sanatçı Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan sanatçı Karaca daha sonra taburcu edildi. 

29 Haz 2020 - 11:53 - Yaşam

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