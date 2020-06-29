Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Haz 2020 - 12:19- Dünya G: 29 Haz 2020 - 15:20

Washington'da Atatürk’e saygısızlık!

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykeline saldırı düzenlendi... İngilizce "Yurtta sulh cihanda sulh" yazan heykeli tahrip eden vandallar, heykelin üzerine rezil bir pankart astı.
mask

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve barışçıl açıklama ve sözleriyle uluslararası kamuoyunun saygı duyduğu sayılı liderlerden birisi olan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ulusuna, demokrasinin beşiği olarak anılan ABD’nin başkentinde saygısızlık…

Başkent Washington’da bulunan Atatürk heykeline yapılan vandallık sosyal medyada gündem oldu… Kimliği açıklanmayan saldırganlar Atatürk’ün heykelinin üzerine, İngilizce olarak “Evet işlediğim insanlık suçlarından suçluyum” ifadesi yer aldı. Çok sayıda insan bu olaya tepki gösterirken, “Yunan Soykırımı Merkezi” isimli kuruluş konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kuruluş sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, “Bu saldırıyı düzenleyen kişi 1922 yılında İzmir’den ayrılan bir kişinin ailesi olduğu öğrenildi” ifadesi kullanıldı.

Yunan Soykırımı Merkezi isimli kuruluş açıklamasına yanlış bilgiler ve kışkırtıcı iddialar eklemeyi de ihmal etmedi… 2008 yılında Avrupa Parlamentosu’nda konuşan bir akademisyenin Atatürk’e ettiği hakaretler hatırlatıldı.

Yaşananların ardından CHP’li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaşananları ve Yunan lobisini sert bir dille eleştirdi. Tekin, “Washington’da bulunan Atatürk heykeline saldırıda bulunan ‘Yunan Soykırımı Merkezi’ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. Kendi vatanımızda hür ve bağımsız yaşama mücadelemiz sonsuza kadar sürecek” açıklamasını yaptı.

29 Haz 2020 - 12:19 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İngilizler sahillere akın etti mask
İngilizler sahillere akın etti
TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü mask
TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü
Silahlı saldırı çok sayıda yaralı ve ölü var! mask
Silahlı saldırı çok sayıda yaralı ve ölü var!
Gebze Medar da Endokrinoloji bölümü açılacak mask
Gebze Medar da Endokrinoloji bölümü açılacak
Hindistan'da 'online boşanma' dönemi başladı mask
Hindistan'da 'online boşanma' dönemi başladı
Korona tedavisi gören hastaya fatura şoku! mask
Korona tedavisi gören hastaya fatura şoku!
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin kaderi değişiyor! mask
Kocaeli’nin kaderi değişiyor!
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi mask
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak mask
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak

GALERİ

Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL