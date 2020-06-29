Washington'da Atatürk’e saygısızlık!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve barışçıl açıklama ve sözleriyle uluslararası kamuoyunun saygı duyduğu sayılı liderlerden birisi olan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ulusuna, demokrasinin beşiği olarak anılan ABD’nin başkentinde saygısızlık…

Başkent Washington’da bulunan Atatürk heykeline yapılan vandallık sosyal medyada gündem oldu… Kimliği açıklanmayan saldırganlar Atatürk’ün heykelinin üzerine, İngilizce olarak “Evet işlediğim insanlık suçlarından suçluyum” ifadesi yer aldı. Çok sayıda insan bu olaya tepki gösterirken, “Yunan Soykırımı Merkezi” isimli kuruluş konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kuruluş sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, “Bu saldırıyı düzenleyen kişi 1922 yılında İzmir’den ayrılan bir kişinin ailesi olduğu öğrenildi” ifadesi kullanıldı.

Yunan Soykırımı Merkezi isimli kuruluş açıklamasına yanlış bilgiler ve kışkırtıcı iddialar eklemeyi de ihmal etmedi… 2008 yılında Avrupa Parlamentosu’nda konuşan bir akademisyenin Atatürk’e ettiği hakaretler hatırlatıldı.

Yaşananların ardından CHP’li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaşananları ve Yunan lobisini sert bir dille eleştirdi. Tekin, “Washington’da bulunan Atatürk heykeline saldırıda bulunan ‘Yunan Soykırımı Merkezi’ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. Kendi vatanımızda hür ve bağımsız yaşama mücadelemiz sonsuza kadar sürecek” açıklamasını yaptı.