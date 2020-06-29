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29 Haz 2020 - 14:09- Asayiş G: 29 Haz 2020 - 16:19

Otobüs şoförü kalbine yenildi

Körfez-İzmit hattında otobüs şoförlüğü yapan iki çocuk babası emekli Cemal Karagöz(79), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
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Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde yaşayan Körfez İzmit S.S. 10 No’lu hatta şoför olarak çalışan iki çocuk babası emekli Cemal Karagöz (79) dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöz’ün cenazesi Körfez Mezarlığı’ndan alınarak Şemsettin Köyü’nde toprağa verildi.

29 Haz 2020 - 14:09 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sikayetci - Allah rahmet eylesin ama 79 yaşında bir insan can tasimamali'otobus şoförlüğü yapmamalı yaş sınırı lazim

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 14:30
01

Kara pençe lakabı Kara - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 14:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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