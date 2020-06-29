Otobüs şoförü kalbine yenildi

Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde yaşayan Körfez İzmit S.S. 10 No’lu hatta şoför olarak çalışan iki çocuk babası emekli Cemal Karagöz (79) dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöz’ün cenazesi Körfez Mezarlığı’ndan alınarak Şemsettin Köyü’nde toprağa verildi.