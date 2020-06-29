3 ilçede daha 'Halk Ekmek' satışı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nın yaptığı görüşmeler sonucunda 'Halk Ekmek' İzmit, Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Kandıra’da satışı başlamıştı. Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nın yaptığı görüşmeler sonucunda Halk Ekmek 1 Temmuz’dan itibaren Gölcük, Derince, Dilovası’nda 16 ayrı noktada faaliyete geçecek.