Pencereden düşen minik Sami'nin durumu ağır

Kocaeli'nde yayın yapmakta olan Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde muhabir olarak çalışan Ayşe Aydın'ın 3 yaşındaki yeğeni, Gebze Kapalı Kadın Cezaevi'nde İnfaz koruma memuru olarak çalışan Emine Oğur ile Gebze'de bir fabrikada çalışan Fehmi Oğur'un iki çocuklarından en büyüğü olan 3 yaşındaki Yusuf Sami Oğur, Dilovası'ndaki evlerinin 2'ci kat penceresinden beton zemine düştü. Başından darbe alan Oğur, ailesinin hemen sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yusuf Sami Oğur’un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Minik Oğur, Kocaeli'nde çocuk yoğun bakım ünitelerinde yer olmadığı için bugün İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksekten düşme sonucu kafatasında çatlaklık oluşan Yusuf Sami'in beyninde oluşan kanamanın durdurulduğu öğrenildi.