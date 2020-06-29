Kocaeli'nde yayın yapmakta olan Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde muhabir olarak çalışan Ayşe Aydın'ın 3 yaşındaki yeğeni, Gebze Kapalı Kadın Cezaevi'nde İnfaz koruma memuru olarak çalışan Emine Oğur ile Gebze'de bir fabrikada çalışan Fehmi Oğur'un iki çocuklarından en büyüğü olan 3 yaşındaki Yusuf Sami Oğur, Dilovası'ndaki evlerinin 2'ci kat penceresinden beton zemine düştü. Başından darbe alan Oğur, ailesinin hemen sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yusuf Sami Oğur’un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Minik Oğur, Kocaeli'nde çocuk yoğun bakım ünitelerinde yer olmadığı için bugün İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksekten düşme sonucu kafatasında çatlaklık oluşan Yusuf Sami'in beyninde oluşan kanamanın durdurulduğu öğrenildi.
29 Haz 2020 - 14:41- Asayiş Güncelleme: 29 Haz 2020 - 14:46
Pencereden düşen minik Sami'nin durumu ağır
Dilovası’nda ikamet eden 3 yaşındaki Sami Oğur, 2.kattaki evinin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde muhabir olarak çalışan Ayşe Aydın'ın 3 yaşındaki yeğeni olan Oğur’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.