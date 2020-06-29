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29 Haz 2020 - 14:47- Yaşam G: 29 Haz 2020 - 14:48

Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Altan Bozkurt, 74 yaşında hayatını kaybetti.
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Yeşilçam oyuncularından Altan Bozkurt’un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. 5 Eylül 1946’da İstanbul’da doğan Bozkurt, 1980’e kadar çeşitli filmlerde yer aldı. Daha sonra ise çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak görev yaptı.

29 Haz 2020 - 14:47 - Yaşam

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