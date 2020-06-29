Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Altan Bozkurt’un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. 5 Eylül 1946’da İstanbul’da doğan Bozkurt, 1980’e kadar çeşitli filmlerde yer aldı. Daha sonra ise çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak görev yaptı.