Alemdar Caddesi trafiğe kapatıldı

İzmit Kent Merkezi Ticaret Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk İzmit şehir merkezinin en canlı noktası olan Alemdar Caddesi’nin altyapı çalışması nedeni ile bugün öğle saatlerinde 2 aylığına trafiğe kapanacağını duyurdu. İKM Başkanı Öztürk yayımladığı mesajında, “Esnaf arkadaşlarımızın yaşadığı ekonomik kriz ve pandemi dönemindeki 3 aylık süreç içindeki dükkanların kapalı olması sıkıntı yaşatmıştır. Kira, sigorta, vergi ve benzeri ödemelerini yapmakta zorlandığı bir dönemdir. Büyükşehir Belediyemizin altyapı ve üst yapıdaki yapacağı değişikliklerin en kısa sürede yapılması ve bu süreçte özellikle akşam saatleri içinde de çalışılarak hızlandırılmasını rica ediyoruz” dedi. Belediye ekipleri öğlen saatlerinde Alemdar Caddesi’ni bıraktıkları uyarıcı levhalarla araç trafiğine kapatarak çalışmalara başladı. Alemdar Caddesindeki trafik ise Cumhuriyet Parkından İnönü Caddesine yönlendirildi.