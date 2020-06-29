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29 Haz 2020 - 15:01- Spor G: 29 Haz 2020 - 15:03

BAL’la ilgili tescil kararı verdiler!..

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’deki temsilcilerimizden Doğantepespor’da, İdari Menajer Yalçın Kıldıran’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Kıldıran “Bölgesel Amatör Lig ile ilgili tescil kararı alındı bile, sadece bunun formülünü düşünüyorlar” dedi

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un unutulmaz futbolcularından, Doğantepespor’un İdari Menajeri Yalçın Kıldıran gelişmeleri takip ettiğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Neresinden tutsan elinde kalacak bir konu. Tüm dünyanın ilk kez tecrübe ettiği salgın süreci spora da darbe vurdu. Haliyle kulüplerin de kulüplerin başındaki dev kurumların da iki ayağı bir pabuca girdi.

BASTIRAN KULÜPLER VAR

Bölgesel Amatör Lig ile ilgili karar bence verildi. Ligi oynanamayacağına yöneliktescil ediyorlar. Sorun uygulamanın ne şekilde olacağı.Edirnespor ve Kütahyaspor ligin oynanması için bastırıyorlar. Edirne’yi biz yendik ve ikinci sıraya düştü. Kütahya da son maçında puan kaybetti ve onlar da ikinci sıraya düştü. Dahası çok sayıda BAL takımında futbolcuların izole olabileceğini hatta Covid-19 testlerini de yaptırabileceğini hiç sanmıyorum.

GRUPLARDA ÇEKİŞME ÜST DÜZEYDEYDİ

Sadece onların değil, diğer gruplarda şampiyonluk iddiaları olan 1’den çok kulüp var. 1. Grup’ta Mardin’in 54, ikinci Siirt’in 53 puanı var. İkinci grupta Kahta’nın 55, ikinci Adıyaman’ın 52 puanı bulunuyor. 3. Grup’ta lider Arhavi 44, ikinci Trabzon DSİ 40, üçüncü Erzincan takımı 39 puanda. 5. Grup’ta İçel ile Ceyhan arasındaki puan farkı sadece iki. 7. Grup da çok karışık. Lider Kestel 48, ikinci Isparta 47, üçüncü Karaman’ın 45 puanı var.

TFF BU GİDERİ HER TÜRLÜ KARŞILAR

Kısacası şampiyonluk hedefi olan kulüp çok. Hak vermek lazım. Aynı durum bizim de başımıza da gelebilirdi. Şimdi, ilk 2’ler direkt 3. Lig’e alınıp seneye 3. Lig 4 grupta yapılabilir. Ya da birbirine puan olarak yakın olan kulüplerin tamamı da 3. Lig’e alınabilir. Bakalım nasıl bir formül bulacaklar. Bu olasılıklar TFF’de ek gider demek ancak TFF sağa sola ciddi anlamda harcamalar yapıyor, Süper Lig’deki kulüp maç başına 3 milyon alıyorsa, alt liglerdeki bu maliyeti de tabii ki karşılayabilirler.

29 Haz 2020 - 15:01 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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