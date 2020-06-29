Gebze’de spora 50 milyonluk yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, yapımı süren spor salonu, yüzme havuzu ve sporcu eğitim merkezi binası (GEBZESEM) projelerini tek tek denetledi. Yakından takip ettiği ve incelediği tesisler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli'nin gelecekte çok daha sağlıklı çok daha mutlu bir şehir olması için yaptığımız bu yatırımlarla çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve engellilerimiz spor alanlarına rahatlıkla ulaşabilecek ve faydalanabilecekler. Bu anlamda bu üç tesisimizle Gebze’mize ve bölgemize 50 Milyon TL’lik dev bir spor yatırımı daha yapmış oluyoruz” dedi.

GENÇLİK PROJELERİNE AĞIRLIK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve beraberindeki heyetle yapımı süren tesisleri denetleyen Başkan Büyükakın, spor yatırımları başta olmak üzere gençlik projelerine ağırlık vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. İlk olarak Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Binası’nı inceleyen Başkan Büyükakın, Okçuluk, Jimnastik, Fitness, Judo, Karate, Pilates, Eskrim, Masa tenisi, Boks ve rezerv salonların yer aldığı spor kompleksinin yapılmasıyla “Çok amaçlı bu tesisimizi Gebze’mize ve kentimize kazandırmış olacağız. Bu projemiz yaklaşık 15.500 metrekare kapalı alana sahiptir. Ulaşımı kolay bu tesisimizin bodrum katında 105 araçlık kapalı otopark ve 29 araçlık açık otopark bulunuyor” açıklamasını yaptı.