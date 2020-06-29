Ata Yetişken: Destekliyorum

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli’nin önemli spor adamlarından Ata Yetişken, başarılı sporcuların Spor Bakanlığı tarafından“Spor müşaviri” olarak atanmaları ve branşlarına katkı sunmalarının hem sporcu için hem de branşın gelişimi için çok yararlı olduğunu belirtti.
DOĞRU BİR HAREKET
Yetişken “Ülkemiz tarih boyunca nice şampiyonlar yetiştirdi. Bu sporcuları yaşarken ödüllendirmek ya da haklarını vermek en doğru olanıdır. Spor Bakanlığı’mız da bu minvalde hareket ederek geçmişte ülkemizi gururlandıran şampiyonlarımızı “Spor Müşaviri”olarak görevlendiriyor. Bu girişime sonuna kadar destek veriyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.