Ata Yetişken: Destekliyorum

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli’nin önemli spor adamlarından Ata Yetişken, başarılı sporcuların Spor Bakanlığı tarafından“Spor müşaviri” olarak atanmaları ve branşlarına katkı sunmalarının hem sporcu için hem de branşın gelişimi için çok yararlı olduğunu belirtti.

DOĞRU BİR HAREKET

Yetişken “Ülkemiz tarih boyunca nice şampiyonlar yetiştirdi. Bu sporcuları yaşarken ödüllendirmek ya da haklarını vermek en doğru olanıdır. Spor Bakanlığı’mız da bu minvalde hareket ederek geçmişte ülkemizi gururlandıran şampiyonlarımızı “Spor Müşaviri”olarak görevlendiriyor. Bu girişime sonuna kadar destek veriyorum” dedi.