Ohhh be, dünya varmış !

Kocaelispor’da dün sabahki çalışma sonrasında bir birinden güzel görüntüler yaşandı. Oldukça sıcak ve boğucu bir havada yapılan antrenmanın ardından futbolcular kendilerini şok havuzuna bıraktı. Burada keyifli anlar yaşayan Yeşil Siyahlılar biraz olsun serinleme fırsatı da buldu.