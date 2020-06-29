Gençlerle maç var ama nasıl olacak ?..

Hazırlıklarını Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde günde yaptığı çift antrenmanla sürdüren Kocaelispor, hazırlık maçlarını lige kadar genç takımla yapacak. Ancak bununla ilgili çok önemli bir konu var. : Covid Testi…
BU BÜYÜK BİR RİSK DEĞİL Mİ ?..
Liglerle ilgili bir karar değişikliği olmazsa 18 Temmuz’da kaldığı yerden devam edecek olan sezona kadar maç temposunu yakalamaya çalışacak olan 3.Lig 2.Gdubun 14 puan farklı lideri Kocaelispor, Fatsa maçına olabildiğince hazır çıkmak istiyor. Perşembe günü ise genç takımla maç yapılacağı belirtildi. Gençlerin A takımla yapılacak maç öncesi Covid-19 testinden geçmesi gerekiyor.
24 SAATLİK DİLİM NE OLACAK ?..
Sonuçların da 24 saat sonra alındığı düşünülürse testlerin en geç yarın olması bekleniyor. Bu konu ile ilgili kesin karar bugün çıkacak. Testler yapılamazsa A takım kendi arasında çift kale maç yapabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.