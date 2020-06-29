Olduğu kadar hazır olmalıyız

3. Lig 3. Grup’ta açık ara lider olan Kocaelispor’da tempo yavaş yavaş artıyor. Günde iki antrenman yapan takımda topla çalışmalar ve ikili mücadeleler de hafta arasındaki antrenmanlarda planlanıyor. Bir tescil kararı alınmazsa Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’da önceki akşam yapılan antrenmana ağrıları olan Doğan Karakuş dışındaki tüm futbolcular katıldı.

YÜKLEMELİ KOŞULAR

Antrenman öncesi Teknik Direktör Selahaddin Dinçel takımla birlikte saha içinde bir süre toplantı yaptı. Çalışma yüklemeli koşular ve 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Pas ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan 10 dakikalık koşu antrenman sona erdi. Öte yandan lige kadar izin yapmayacak olan ve tesislerde izole şekilde çalışmalarını sürdüren takımdaki 12 futbolcu, teknik kadro ve kulüp personeli tıraş oldu.