Olduğu kadar hazır olmalıyız

3. Lig 3. Grup’ta açık ara lider olan Kocaelispor’da tempo yavaş yavaş artıyor. Günde iki antrenman yapan takımda topla çalışmalar ve ikili mücadeleler de hafta arasındaki antrenmanlarda planlanıyor. Bir tescil kararı alınmazsa Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’da önceki akşam yapılan antrenmana ağrıları olan Doğan Karakuş dışındaki tüm futbolcular katıldı.
YÜKLEMELİ KOŞULAR
Antrenman öncesi Teknik Direktör Selahaddin Dinçel takımla birlikte saha içinde bir süre toplantı yaptı. Çalışma yüklemeli koşular ve 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Pas ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan 10 dakikalık koşu antrenman sona erdi. Öte yandan lige kadar izin yapmayacak olan ve tesislerde izole şekilde çalışmalarını sürdüren takımdaki 12 futbolcu, teknik kadro ve kulüp personeli tıraş oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.