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29 Haz 2020 - 15:08- Spor G: 29 Haz 2020 - 15:09

Nicomedia Trekking’den gazetemize teşekkür

İlimizin durmak nedir bilmeyen, her hafta şehrin ve ülkenin farklı yerlerini keşfeden usta doğa grubu Nicomedia Trekking bu etkinliklerini gazetemizle paylaşıyor ve Kocaeli’nin doğa harikası yerlerini kamuoyuna tanıtma fırsatı sunuyor.
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İlimizin durmak nedir bilmeyen, her hafta şehrin ve ülkenin farklı yerlerini keşfeden usta doğa grubu Nicomedia Trekking bu etkinliklerini gazetemizle paylaşıyor ve Kocaeli’nin doğa harikası yerlerini kamuoyuna tanıtma fırsatı sunuyor. Doğaseverler gazetemize adeta abone olurken, haberlerinin çıkacağı günleri de merakla bekliyor.

SAYENİZDE AİLEMİZ BÜYÜYOR

Başkan Erdal Gören “Keyifli yürüyüşlerimizde amacımız ne kadar güzel bir şehir ve ülkede yaşadığımızı ortaya koymak. Gazeteniz vasıtası ile bunu sağladığımız için çok mutluyuz. Tanıştığımız ilk günden beri son derece iyi bir ilişkimiz var. Nicomedia Trekking ailesi sizlerin de sayesinde büyüdü. Ekibimizde Kırmızı Kocaeli okumayan yok. Desteklerinizden ötürü şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

29 Haz 2020 - 15:08 - Spor

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