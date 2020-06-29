Nicomedia Trekking’den gazetemize teşekkür

İlimizin durmak nedir bilmeyen, her hafta şehrin ve ülkenin farklı yerlerini keşfeden usta doğa grubu Nicomedia Trekking bu etkinliklerini gazetemizle paylaşıyor ve Kocaeli’nin doğa harikası yerlerini kamuoyuna tanıtma fırsatı sunuyor. Doğaseverler gazetemize adeta abone olurken, haberlerinin çıkacağı günleri de merakla bekliyor.
SAYENİZDE AİLEMİZ BÜYÜYOR
Başkan Erdal Gören “Keyifli yürüyüşlerimizde amacımız ne kadar güzel bir şehir ve ülkede yaşadığımızı ortaya koymak. Gazeteniz vasıtası ile bunu sağladığımız için çok mutluyuz. Tanıştığımız ilk günden beri son derece iyi bir ilişkimiz var. Nicomedia Trekking ailesi sizlerin de sayesinde büyüdü. Ekibimizde Kırmızı Kocaeli okumayan yok. Desteklerinizden ötürü şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.