Yangın, Kocaeli ile Sakarya sınırındaki Çiftlik Caddesi’nde bulunan çatı ve izolasyon malzemesi üretimi yapan fabrikanın açık depolama alanında bulunan atık kağıt balyalarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Atık kağıtlardan yükselen alevleri gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya ve Kocaeli’den çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevlerin fabrikaya sıçraması önlendi. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışması ile alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fabrikanın açık depolama alanındaki atık kağıtlar alev alev yandı
Kocaeli-Sakarya sınırında bulunan bir fabrikanın açık depolama alanında bulunan atık kağıtlar alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Kocaeli ile Sakarya sınırındaki Çiftlik Caddesi’nde bulunan çatı ve izolasyon malzemesi üretimi yapan fabrikanın açık depolama alanında bulunan atık kağıt balyalarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Atık kağıtlardan yükselen alevleri gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya ve Kocaeli’den çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
29 Haz 2020 - 15:12 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.