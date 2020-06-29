Gölcükspor kondisyon çalıştı

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcilerimizden Gölcükspor’da çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Günde çift antrenman yapan takımda son olarak kondisyon arttırıcı çalışmalar gerçekleştir. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner denetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan küçük çaplı kriz nedeni ile canlar hayli sıkılmıştı. Futbolcular Pazartesi (dün) için ödeme sözü aldı ve antrenmanlara tekrardan başladı. Dün akşam futbolcuların hesaplarına bir miktar para ödemesi yapılacaktı.