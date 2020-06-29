1 Haziran’dan itibaren ‘yeni normal’ sürecine giren Türkiye’de vaka sayıları bir süredir binin altına inmiyor. Güncel corona virüsü verilerine göre toplam vaka sayısı 197 bin 239’a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97’ye çıktı. Uzmanlar maske kullanımı ve mesafe konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıyor.
Sosyal medya hesabından sık sık corona virüsüne karşı alınması gereken önlemleri hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen sınavlar üzerinden bir gönderme yaptı.
İşte Koca’nın paylaşımı:
Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.