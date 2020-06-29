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29 Haz 2020 - 15:16- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:19

Sağlık Bakanı Koca’dan ‘sınavlı’ gönderme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. 'Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?' sorusunu soran Koca, önlem almaya devam edilmesi gerektiği mesajını verdi.
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1 Haziran’dan itibaren ‘yeni normal’ sürecine giren Türkiye’de vaka sayıları bir süredir binin altına inmiyor. Güncel corona virüsü verilerine göre toplam vaka sayısı 197 bin 239’a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97’ye çıktı. Uzmanlar maske kullanımı ve mesafe konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıyor.

Sosyal medya hesabından sık sık corona virüsüne karşı alınması gereken önlemleri hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen sınavlar üzerinden bir gönderme yaptı.

İşte Koca’nın paylaşımı:

Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim.

29 Haz 2020 - 15:16 - Gündem

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