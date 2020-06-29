ÖGÜDER, bölge bölge örgütlenmeye devam ediyor

Bir süre önce kurulan ve kurulumundan sonra ülke genelinde örgütlenme faaliyetlerine başlayan Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; bölge bölge örgütlenmeye devam ediyor. Genel Merkezi Kocaeli Körfez'de olan kısa adı ÖGÜDER olan Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Zeki Aydın; Karadeniz Bölge Başkanlığı’na Özgür Yolcu'yu, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı’na ise Serkan Ogan'ı atayarak mazbatalarını verdi.
İLÇE İLÇE ÖRGÜTLENECEKLER
Genel Sekreter Tülay Şafak tarafından organize edilen programda mazbatalarını veren Genel Başkan Aydın; gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini, bölge bölge, il il, ilçe ilçe örgütlenmelerini tamamlayarak özel güvenlikçilerin korunmasını sağlayacaklarını söyledi ve yeni atamasını yaptığı başkanlara başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.