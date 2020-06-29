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29 Haz 2020 - 15:39- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:45

ÖGÜDER, bölge bölge örgütlenmeye devam ediyor

Kısa süre önce kurulan Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (ÖGÜDER) Genel Başkanı Zeki Aydın, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin başkanlarını atadı
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Bir süre önce kurulan ve kurulumundan sonra ülke genelinde örgütlenme faaliyetlerine başlayan Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; bölge bölge örgütlenmeye devam ediyor. Genel Merkezi Kocaeli Körfez'de olan kısa adı ÖGÜDER olan Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Zeki Aydın; Karadeniz Bölge Başkanlığı’na Özgür Yolcu'yu, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı’na ise Serkan Ogan'ı atayarak mazbatalarını verdi.

İLÇE İLÇE ÖRGÜTLENECEKLER

Genel Sekreter Tülay Şafak tarafından organize edilen programda mazbatalarını veren Genel Başkan Aydın; gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini, bölge bölge, il il, ilçe ilçe örgütlenmelerini tamamlayarak özel güvenlikçilerin korunmasını sağlayacaklarını söyledi ve yeni atamasını yaptığı başkanlara başarılar diledi.

29 Haz 2020 - 15:39 - Gündem

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