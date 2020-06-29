Müdür Mert, okul müdürlerini başarı belgesi ile ödüllendirdi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, önlük, sedye örtüsü ve bone üretimine Kocaeli genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, BİLSEM ile Halk Eğitim Merkezleri’nde görevli öğretmen ve usta öğreticiler de canla başla katkı sağladılar. İl genelinde 26 Mart tarihinden bugüne kadar toplamda 1 milyon 300 binin üzerinde maske ve diğer sağlık malzemelerinin üretildiği görüldü.
BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ
AKV Mesleki ve Teknik Lisesi ile Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri; Metin Yalaz ve Hüseyin Gürlagap ile Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz ve Gölcük Bilsem Müdürü Kazım Tan’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert tarafından üstün başarı belgesi takdim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.