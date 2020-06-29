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29 Haz 2020 - 15:44- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:46

Müdür Mert, okul müdürlerini başarı belgesi ile ödüllendirdi

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Covid-19 sürecinde canla başla çalışmalarıyla önemli katkı sağlayan okulları ödüllendirerek müdürlere üstün başarı belgesi takdim etti
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, önlük, sedye örtüsü ve bone üretimine Kocaeli genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, BİLSEM ile Halk Eğitim Merkezleri’nde görevli öğretmen ve usta öğreticiler de canla başla katkı sağladılar. İl genelinde 26 Mart tarihinden bugüne kadar toplamda 1 milyon 300 binin üzerinde maske ve diğer sağlık malzemelerinin üretildiği görüldü.

BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

AKV Mesleki ve Teknik Lisesi ile Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri; Metin Yalaz ve Hüseyin Gürlagap ile Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz ve Gölcük Bilsem Müdürü Kazım Tan’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert tarafından üstün başarı belgesi takdim edildi.

29 Haz 2020 - 15:44 - Gündem

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