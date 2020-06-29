Kalyoncu, ağır misafirlerini yazlığında ağırladı

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu (KARBAFED) Başkanı Mikail Kalyoncu, KartepeNusretiye’de bulunan yazlığında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kalyoncu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğüne atanan çocukluk arkadaşı Demirci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Genel Müdür Demirci çocukluk arkadaşı olan Kalyoncu’ya eşi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ile iade-i ziyarette bulundu. Başkan Mikail Kalyoncu da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.