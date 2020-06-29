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29 Haz 2020 - 15:48- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:49

“Evlatlarımızı aile şefkatiyle yetiştirmeliyiz”

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, “Evlatlarımızı aile sevgisi ve şefkatiyle yetiştirmeli, özellikle onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz” dedi
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Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Kaymakam Karabulut yayınladığı mesajında, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyada uyuşturucu kullanımında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturması gerçeği ile hareket ederek, madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir topluma ulaşmayı hedeflemiştir” şeklinde konuştu.

“KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREMEMİŞ BİREYLER”

Madde bağımlısı olanların bilinç düzeyi düşük, savunmasız, sevgiden ve vicdani değerlerden yoksun, zayıf karakterli insanlar olduğunu ifade eden Kaymakam Karabulut, “Kendini gerçekleştirememiş bireyler yanlış tercihler yaparak birer bağımlı olma yolunda ilk adımı atmış olurlar. Bu sebepledir ki; küçük yaşlarda eğitimlerini gereken şekillerde almış, aile sevgisi ve şefkati ile yetişmiş çocuk ve gençlerimizin madde bağımlısı olma olasılıkları yok denecek kadar azdır. Hepimizin evlatlarımızı yetiştirirken özellikle onların yanında olduğumuzu hissettirmek, doğru ile yanlışı birbirinden ayırmak konusunda, ebeveynleri olarak onlara rol model olabilmek, alabileceğimiz en etkili yöntemlerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK GÖREV BİZE DÜŞÜYOR”

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nin Gölcük dışında, Karamürsel ve Başiskele’de de gereken faaliyet ve çalışmaları gösterdiğini aktaran Karabulut, “Ancak en büyük görev tüm Gölcüklü vatandaşlar olarak ebeveynlere, eğitimcilere, yöneticilere ve kısacası tüm vatandaşlarımıza düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün, geleceğimiz olarak gördüğümüz evlatlarımızı uyuşturucu madde bağımlılığından korumak adına yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması için bir vesile olmasını temenni ediyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

29 Haz 2020 - 15:48 - Gündem

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