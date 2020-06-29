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29 Haz 2020 - 15:48- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:50

Balçık Mezarlığı hizmet binasında sona doğru

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği projelerinden biri olan Balçık Mezarlığı Hizmet Binası ve Taziye Evi’nde çalışmalar tamamlanırken çevre düzenlemesinde de sona gelindi
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri teker teker hayata geçiriyor. Balçık Mezarlığı’nda büyük bir eksiklik olan Mezarlık Hizmet Binası ve Taziye Evi için göreve gelir gelmez talimat veren ve çalışmaları hemen başlatan Başkan Bıyık, yapımı devam eden mezarlık hizmet binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz ile birlikte çevre düzenlemesinin devam ettiği çalışmaları inceleyen Bıyık, kısa süre içinde Balçık Mezarlığı Hizmet Binası ve Taziye Evi’nin hizmete gireceğini söyledi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Hafta sonu Balçık Mezarlığı’na giderek ek hizmet binası çalışmalarını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İki katlı mezarlık hizmet binamız tamamlandığında içerisinde erkekler ve kadınlar için ayrı tuvaletler, mescit ve taziye alanı olacak. Gerektiğinde dinlenebileceği ve yakınlarıyla acısını paylaşabileceği bir mekan haline getireceğiz. Balçık Mezarlığı Hizmet Binası ve Taziye Evi’nde çalışmalar artık tamamlanıyor. Çevre düzenlemesinin bitmesinin ardından açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

29 Haz 2020 - 15:48 - Gündem

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