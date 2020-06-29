AKP’li Akbulak’tan Irak'a hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Kars İli Derneği Başkanı ve AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ertekin Akbulak, ilimizin tanınmış siyasetçilerinden ve bir dönem Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfı başkanlığını yürüten Mehmet Irak'ı yeni açmış olduğu işyerinde ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. İkili gündemdeki konuları değerlendirerek fikir alışverişinde bulundu. Irak, ziyaretinden dolayı Akbulak’a teşekkürlerini iletti.