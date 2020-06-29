Okur ve kitapseverlerden ilgi gören Gri Tilki, Sonida, Zaman Tamircisi romanlarının yazarı Gölcük Değirmendere’de ikamet eden H. İhsan Sönmez bu kez “Düşkıran Sarkacı” isimli romanını okurlarıyla buluşturuyor. İki yılda yazımı tamamlanan eser Ekinoks Yayınevince yayımlandı. Değişim geçiren bireyin psikolojik ve sosyal gerçekliğini çarpıcı bir kurguyla anlatan Düşkıran Sarkacı, tüm kitap market ve internet kitap satış noktalarında yerini aldı. Gölcük Değirmendere’de yaşayan yazarın daha önce yayımlanmış 13 kitabı bulunuyor.
“Düşkıran Sarkacı” raflarda yerini aldı
Yazar H. İhsan Sönmez’in 4’üncü romanı “Düşkıran Sarkacı”, Ekinoks Yayınevi’nden çıkarak kitapseverler için raflarda yerini aldı
29 Haz 2020 - 15:49 - Kültür-Sanat Yazdır
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
İKİZLER KURBANLIK
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Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.