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29 Haz 2020 - 15:49- Kültür-Sanat G: 29 Haz 2020 - 15:51

“Düşkıran Sarkacı” raflarda yerini aldı

Yazar H. İhsan Sönmez’in 4’üncü romanı “Düşkıran Sarkacı”, Ekinoks Yayınevi’nden çıkarak kitapseverler için raflarda yerini aldı
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Okur ve kitapseverlerden ilgi gören Gri Tilki, Sonida, Zaman Tamircisi romanlarının yazarı Gölcük Değirmendere’de ikamet eden H. İhsan Sönmez bu kez “Düşkıran Sarkacı” isimli romanını okurlarıyla buluşturuyor. İki yılda yazımı tamamlanan eser Ekinoks Yayınevince yayımlandı. Değişim geçiren bireyin psikolojik ve sosyal gerçekliğini çarpıcı bir kurguyla anlatan Düşkıran Sarkacı, tüm kitap market ve internet kitap satış noktalarında yerini aldı. Gölcük Değirmendere’de yaşayan yazarın daha önce yayımlanmış 13 kitabı bulunuyor.

29 Haz 2020 - 15:49 - Kültür-Sanat

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