Ar-Ge'ye yatırım teşvik edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlemeye gitti. Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yatırımcı firmaların Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek amacıyla düzenleme yapıldı.

VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİ

Bu kapsamda desteklerden yararlanan yatırımlarda, yatırım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl net satışların asgari yüzde 2'si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak.