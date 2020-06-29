Turizme ikna için Almanya çıkarması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmakta direnen Almanya’ya 2 Temmuz Perşembe günü bir ziyarette bulunacak. Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinden bir gün sonra gerçekleştirilecek seyahate Sağlık Bakanlığı’ndan bir ekip de katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un Almanya ziyaretlerine ilişkin detaylar netleşti. Ziyaretin 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşeceği öğrenildi.