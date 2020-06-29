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29 Haz 2020 - 15:53- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:54

“Amacımız, Kartepe’ye özgü bir marka yaratmak”

Yapımı bitme noktasına gelen KARKAD Satış Ofisi hakkında AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Amacımız Kartepeli kadınlarımıza emekleri karşılığında gelir elde etmelerini sağlamak ve Kartepe’ye özgü bir marka yaratmaktır” dedi
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Kocaeli’nin ilk resmi tescilli kadın kooperatifi (KARKAD)’ın satış ofisinin yapımı bitme noktasında geldi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KARKAD Satış Ofisi hakkında AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e bilgi verdi. Belediye Başkanı Kocaman, “Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin satış ofisini bitiriyoruz. Kartepe’nin yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtacağız” açıklamasında bulundu.

MODERN SATIŞ YERİ

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında KARKAD Satış Ofisi Acısu Mahallesi’nde 40 m2 kapalı, 20 m2 açık alanda hizmet verecek. Satış ofisi içerisinde mutfak, organik ürünlerin satışının yapılacağı raflar ve ikram masaları yer alacak.

“KADINLARIMIZIN GÜCÜNE İNANIYORUM”

Başkan Kocaman, “KARKAD Satış Ofisi kadın istihdamına katkı sağlayacaktır. Birbirinden marifetli kadınlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Onların gücüne inanıyorum. Amacımız Kartepeli kadınlarımıza emekleri karşılığında gelir elde etmelerini sağlamak hem de Kartepe ismiyle anılan, Kartepe’ye özgü bir marka yaratarak ününün sınırlarını aşmasını sağlamaktır” dedi.

29 Haz 2020 - 15:53 - Gündem

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