“Darbecilerin yanında asla olmayacağız”

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ülke ve ilçe gündemini değerlendirdi. Başkan Seymen, yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin dünyada her zaman mazlum ülkelerin savunucusu olduğunu ifade ederek, sömürgecilerin ve darbecilerin asla yanında olmayacaklarını belirtti. İlçe gündemi hakkında da düşüncelerini belirten Seymen, “AKP İlçe Teşkilatı büyük bir ailedir, başarımızda mahalle teşkilatlarımızın emekleri oldukça büyük” dedi.

“EVVELDEN BERİ DEMOKRASİDEN YANA OLDUK”

Dünya gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Seymen, “Geçtiğimiz hafta dış politikada ülkemiz dünyada yine konuşulan ülke oldu. Özellikle Libya’da meşru hükümeti korumak adına kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ülkemizi eski hantal yapısına döndürmeye çalışan Batı’nın bazı odakları Libya meselesindeki başarılarımızı gölgelemek adına adımlar atıyor. Bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Libya ve Akdeniz konusunda Devletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bazı mesnetsiz açıklamalarda bulundu” dedi.

“ELBETTE BİZİ ŞAŞIRTMADI”

Devamında Seymen, “Darbeci Hafter’e destek çıkan Fransa’nın bu tutumu elbette bizi şaşırtmadı. Libya ve Akdeniz’de sömürgeci zihniyetlere izin vermeyecek kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Biz evvelden bu yana darbecilerin değil, meşru hükümetlerin ve demokrasinin yanında olduk. Kimse bizden darbecilerin, sömürgecilerin yanında olmamızı beklemesin” ifadelerine yer verdi.

“ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ BİZİM AİLELERİMİZDİR”

Çalışmaları hakkında bilgi veren Seymen, “Gölcük İlçe Teşkilatı olarak çalışmalarımızı tüm birimlerimizle sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta Milletvekilimiz Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer ile birlikte Şehit İsmail Demircan ve Şehit Arif Subaşoğlu’nun ailelerini Babalar Günü münasebetiyle ziyaret ettik. Bu vatan için bedenini siper etmiş tüm evlatlarının aileleri bizim ailelerimizdir. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

“MAHALLE TEŞKİLATLARIMIZ BAŞARIMIZIN KİLİT NOKTASI”

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını da belirten Seymen, “Gençlerle daha fazla bir araya gelme, onların genç fikirlerini alma fırsatını bulduk. Kavaklı Mahalle Teşkilatımızın haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldık. Her hafta bir mahalle teşkilatımızın toplantısına katılmaya özen gösteriyoruz. Mahalle teşkilatlarımız AK Parti’nin başarılarındaki kilit noktalardan biridir. Diğer siyasi partileri de incelediğimizde Mahallelerde bu denli teşkilatlanma ve aktiflik göremezsiniz. Mahallelerimizin dinamik yapısını koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.