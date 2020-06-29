29 Haz 2020 - 15:54- Siyaset

İYİ Parti Körfez ailesi genişliyor

İYİ Parti Körfez Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Aynur Vergili ve partili kadınlar hem üye çalışmalarına hem de mahalle bazında örgütlenmeye devam ediyor