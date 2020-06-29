Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Haz 2020 - 15:54- Siyaset G: 29 Haz 2020 - 15:55

İYİ Parti Körfez ailesi genişliyor

İYİ Parti Körfez Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Aynur Vergili ve partili kadınlar hem üye çalışmalarına hem de mahalle bazında örgütlenmeye devam ediyor
mask

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, üye çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Aynur Vergili ve ekibi gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren İYİ Partili kadınlar, aynı zamanda mahalle bazında örgütlenmesini de gerçekleştiriyor. Atalar Mahallesi Kadın Kolları Temsilciliğine Hande Sayan'ı, Kuzey Mahallesi Kadın Kolları Temsilciliğine Devrim Sakin'in atamasını gerçekleştirdi.

29 Haz 2020 - 15:54 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

AKP’li Akbulak’tan Irak'a hayırlı olsun ziyareti mask
AKP’li Akbulak’tan Irak'a hayırlı olsun ziyareti
Ülkücüler eğitimi konuştu mask
Ülkücüler eğitimi konuştu
Akpınar: Hasarlar, çevreye verilen zararlar yüzünden mask
Akpınar: Hasarlar, çevreye verilen zararlar yüzünden
Ellibeş, İzmit’in kurtuluşunu kutladı mask
Ellibeş, İzmit’in kurtuluşunu kutladı
CHP Başiskele maske dağıttı mask
CHP Başiskele maske dağıttı
Acurman: Başiskele hizmet bekliyor mask
Acurman: Başiskele hizmet bekliyor
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin kaderi değişiyor! mask
Kocaeli’nin kaderi değişiyor!
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi mask
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak mask
Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak

GALERİ

Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL