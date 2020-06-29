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29 Haz 2020 - 15:54- Siyaset G: 29 Haz 2020 - 15:56

Ramazan Tuna'dan Savcı Olgun’a ziyaret

AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve yönetimi, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mardin İli Midyat İlçesi'ne başsavcı olarak atanan Burak Olgun'u ziyaret etti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 1’inci Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamlamasının ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Mardin Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı. AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve yönetim kurulu üyeleri, Savcı Olgun’a ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

29 Haz 2020 - 15:54 - Siyaset

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