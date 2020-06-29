29 Haz 2020 - 15:54- Siyaset

Ramazan Tuna'dan Savcı Olgun’a ziyaret

AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve yönetimi, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mardin İli Midyat İlçesi'ne başsavcı olarak atanan Burak Olgun'u ziyaret etti