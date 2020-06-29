MHP’li Gürsu, Esentepeliler ile buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetimi; mahalle mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe Başkanı Gürsu ve yönetiminin bu kez durağı Esentepe Mahallesi oldu. Mahalle sorumluları ile bir araya gelen İlçe Başkanı Zeki Gürsu; burada mahallenin sorunlarını dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.