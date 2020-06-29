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29 Haz 2020 - 16:09- Gündem G: 29 Haz 2020 - 16:39

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı.

29 Haz 2020 - 16:09 - Gündem

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