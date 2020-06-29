Çeliksoy Petrol açılıyor

Petrol sektöründe uzun yıllardır hizmet veren; ülkemizin bir çok yerinde petrol istasyonları bulunan genç girişimci iş adamı Yasin Çuku'nun sahibi olduğu Çeliksoy Petrol İstasyonu; Derince Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi No:387/B adresinde hizmete girecek. Son derece lüks bir şekilde tefrişatı gerçekleştirilen iş yerinde; açılışa özel indirimlerin uygulanacağı bildirildi. 30 Haziran tarihinde açılışı gerçekleştirilecek iş yerinde; LPG ve akaryakıt çeşitlerinin satışı yapılacak. Güvenin adresi konumunda bulunan iş yerinde; kendi alanında uzman kişiler vazife yapacağı bildirildi. İş yeri sahibi Yasin Çuku; ellerinden gelen hizmetin en iyisini yapacaklarını; açılışa özel indirimler uygulayacaklarını; güvenin adresi olmaya çalışacaklarını söyledi. Uzun yıllardır akaryakıt sektöründe olduğunu ve bir çok istasyonda hizmet verdiklerini belirten genç girişimci iş adamı Çuku, kendileri için müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu vurguladı. Açılışın yarın (30 Haziran) saat 14.00'da olacağı bildirildi.