İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 22 Haziran ve 28 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 81 gram esrar, 14 gram kokain, 775 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram metamfetamin, 81 adet uyuşturucu hap ve 134 kök kenevir ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 541 kök kenevir ele geçirildi.