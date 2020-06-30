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30 Haz 2020 - 07:01- Asayiş G: 30 Haz 2020 - 11:57

4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi!

Dilovası'nda altına koyduğu parke parçası ile yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk, ana yola fırlayınca özel halk otobüsünün altında kalarak can verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, akşam saatlerinde Dilovası Kayapınar Mahallesi Garip Sokak ile Bağdat Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Garip Sokak'ta oyun oynayan 4 yaşındaki Hüsein Ada, altına aldığı tahta parke parçası ile yokuştan kaymaya başladı. Hızla yokuştan inen Ada, duramayarak Bağdat Caddesi'ne fırlayınca o sırada yoldan geçen Dilovası-İzmit hattında yolcu taşıyan Y.D. idaresindeki 41 J 7169 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. Kanlar içinde kalan Ada'yı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Midibüsün arka tekerinin altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki Ada, burada yapılan tüm müdahalele

30 Haz 2020 - 07:01 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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