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30 Haz 2020 - 07:03- Asayiş G: 30 Haz 2020 - 11:08

25 gün önce aldığı motosikletle kaza yaptı!

İzmit'te dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten düşen 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün motosikletini 25 gün önce satın aldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih Pınar idaresindeki 34 AT 1661 plakalı Opel marka otomobil, cadde üzerinde bulunan otobüs durağına dönmek isterken karşı yönden gelen Gökhan K. yönetimindeki 41 BM 714 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Gökhan K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

25 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Ağabeyi ile ev taşıdığı ve nakliyat aracının arkasından motosikleti ile giderken kaza yaptığı öğrenilen Gökhan K.’nin motosikleti 25 gün önce aldığı ortaya çıktı. Olay yerinde büyük şok yaşayan otomobil sürücüsü Semih Pınar, dönüş yaparken motosikletle çarpıştığını belirterek, “Ben dönecektim. Bir araç bana yol verdi. Tüm araçlar duruyordu. Motosiklet o sırada geldi bana çarptı” dedi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

30 Haz 2020 - 07:03 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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