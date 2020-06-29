Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Haz 2020 - 21:30- Gündem G: 30 Haz 2020 - 11:08

Bakan Koca: Tedbirlerde dikkatli değiliz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye’nin güncel corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte yapılan 51 bin 14 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158’e yükseldi.

Bugün bin 374 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 198 bin 613’e çıktığı açıklandı. Yine bugün 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 5 bin 115’e yükseldiği belirtildi.

Güncel tabloya göre, son 24 saatte iyileşen bin 214 hastayla beraber toplam iyileşen kişi sayısı 171 bin 809’a çıktı.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 18, toplam entübe hasta sayısı da 375 oldu.

“TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ”

Güncel verileri paylaşan Bakan Koca, vatandaşları da uyardı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla.

* Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede.

* Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde.

* Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

DÜN BİN 356 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca, 28 Haziran günü 15 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 356 vaka tespit edildiğini ve bin 413 kişinin iyileştiğini duyurmuştu.

29 Haz 2020 - 21:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

"Körfez Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor" mask
"Körfez Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor"
Kartepe kent meydanı ilçeye değer katacak mask
Kartepe kent meydanı ilçeye değer katacak
Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Brifing Aldı mask
Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Brifing Aldı
Doğusel'den 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı mask
Doğusel'den 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı
Kahraman sağlık çalışanları Büyükşehir’in kamplarında konuk ediliyor mask
Kahraman sağlık çalışanları Büyükşehir’in kamplarında konuk ediliyor
Ormanlar duman avcısı kadına emanet mask
Ormanlar duman avcısı kadına emanet
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Emeklilere çifte bayram mask
Emeklilere çifte bayram
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
Başhekim Güneş görüntülere isyan etti! mask
Başhekim Güneş görüntülere isyan etti!

GALERİ

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL