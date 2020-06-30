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30 Haz 2020 - 08:37- Asayiş G: 30 Haz 2020 - 08:40

U dönüşü yapan otomobile çarptı!

Gölcük'te “U” dönüşü yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Gölcük Merkez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat K. idaresindeki 41 AFC 387 plakalı motosiklet, bulvarda “U” dönüşü yapmak isteyen Ahmet D. yönetimindeki 41 E 9006 plakalı otomobile çarptı. Kazada savrulan motosikletten düşen Berat K. ve otomobil sürücüsü Ahmet D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

30 Haz 2020 - 08:37 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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