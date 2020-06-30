Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Haz 2020 - 09:00- Gündem G: 30 Haz 2020 - 09:04

Sayısal Loto'da müthiş tesadüf

Milli Piyango’nun 20 gün arayla yapılan Sayısal çekilişinde çıkan 5 numara birbirinin aynısı oldu. CHP’li vekil “Bu 3.5 trilyonda bir ihtimal” dedi.
mask

Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu. 6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı.

27 Haziran çekilişinde 644 kişi 5 numarayı bilerek 995'er bin lira kazandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor. Üstelik son çekişte 6 bilen yine Ankara Yenimahalle'den…

Sürekli Yenimahalle'ye çıkan ikramiyeler dikkat çekici'' dedi. Yavuzyılmaz “3,5 trilyonda bir ihtimal gerçek oldu. Altı adet numaranın beşi aynı çıkıyor. Üstelik 644 kişi de bu rakamları bilmiş, inanılması güç bir durum” dedi ve şunları söyledi:

*Bu, Sayısal Loto tarihinde yapılan toplam 1335 çekiliş içinde, oynanan kolon sayısına oranla en yüksek 5 bilen kişi sayısı. Eğer Sayısal Loto çekilişlerinde 5 bilen sayısı 256 kişinin üzerine çıkıyorsa, bu durum çekilişlerdeki bilimsel hesaplamaları zorlayan bir müdahale olduğu ihtimalini artırıyor.

6.95 MİLYARDA BİR OLASILIK YİNE LOTO’DA GERÇEKLEŞTİ

Sayısal Loto çekilişleri son dönemde dikkat çekici tesadüflere sahne oldu. Bazıları şöyle:

– 5 Ocak 2019'da büyük ikramiye çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47 oldu ve Sayısal Loto kolonuna işaretlendiğinde yukarıdan aşağıya doğru düz bir sütun oluşturacak şekilde geldi. (Yalnızca 11 yerine 46 geldi).

– 23 Ocak 2019 çekilişinin webtv üzerinden yayınlanan, çekiliş tarihi 01.01.1970 olarak gösterilirken, ikramiye kazanan numaralar 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 sayısı oldu. İki aynı sayıya çıkan ikramiyenin Şans Topu çekilişine ait olduğu ortaya çıktı.

– 30 Ocak 2019'da yapılan çekilişte Loto ve Şans Topu'nda da 3 sayı aynı geldi ve 6.95 milyarda bir olasılık gerçekleşti. (Sözcü)

30 Haz 2020 - 09:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mülayim Çoksert - Gönüllü Enayi Vergisi.Şeytan İşi Pislik.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 10:53
01

esnaf - oynamayın, inanmayın, bilerek ve isteyerek belirlenen kişilere ikramiye veriliyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 09:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Polis nikahı basıp gelini böyle kurtardı... mask
Polis nikahı basıp gelini böyle kurtardı...
"Körfez Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor" mask
"Körfez Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor"
Kartepe kent meydanı ilçeye değer katacak mask
Kartepe kent meydanı ilçeye değer katacak
Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Brifing Aldı mask
Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Brifing Aldı
Doğusel'den 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı mask
Doğusel'den 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı
Kahraman sağlık çalışanları Büyükşehir’in kamplarında konuk ediliyor mask
Kahraman sağlık çalışanları Büyükşehir’in kamplarında konuk ediliyor
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Emeklilere çifte bayram mask
Emeklilere çifte bayram
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
Başhekim Güneş görüntülere isyan etti! mask
Başhekim Güneş görüntülere isyan etti!

GALERİ

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL