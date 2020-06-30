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30 Haz 2020 - 09:16- Siyaset G: 30 Haz 2020 - 11:57

CHP Kocaeli Alemdar esnafının yanında

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, Alemdar Caddesi esnafının sesi oldu, İSU'dan 1 ay süre istedi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde alt yapı çalışması yapılacağını duyurarak trafiğe kapattığı Alemdar Caddesi'nin esnafıyla bir araya geldi. Pandemi sürecinin normalleşme adımıyla yeni kepenk açan esnafın taleplerini dinleyen Başkan Yıldızlı, esnafla görüşmeye gelen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'a da konuyu aktardı.

ESNAF EN AZ 1 AY ERTELENSİN İSTİYOR

Başkan Yıldızlı, "Esnaf hepimizin esnafı. Bu işin siyaseti yok. Pandemi döneminden henüz çıkamadık ve esnafımız yeni kepenk açtı. Ekonomik kriz buhrana dönüştü. Esnafımız kendilerinden habersiz başlatılan bu çalışmanın haklı olarak en az 1 ay ertelenmesini istiyor. Esnafımızı mağdur etmemeliyiz. Sizin de bu konuda duyarlılık göstereceğinize inanıyoruz" dedi.

30 Haz 2020 - 09:16 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Esnaf - sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda bu işler yapılabilirdi.?. her zamanki gibi belediye vatandaşına nasıl eziyet çektirebilir onun peşinde. 4 aydır kapalı olan esnaf işyerlerini açıp para kazanmaya başladığında bunun yapılması, tamamen programsız, iş bilmezlik değilde nedir. ama şunu bilin size artık oy moy yok...................

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 09:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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