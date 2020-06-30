CHP Kocaeli Alemdar esnafının yanında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde alt yapı çalışması yapılacağını duyurarak trafiğe kapattığı Alemdar Caddesi'nin esnafıyla bir araya geldi. Pandemi sürecinin normalleşme adımıyla yeni kepenk açan esnafın taleplerini dinleyen Başkan Yıldızlı, esnafla görüşmeye gelen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'a da konuyu aktardı.

ESNAF EN AZ 1 AY ERTELENSİN İSTİYOR

Başkan Yıldızlı, "Esnaf hepimizin esnafı. Bu işin siyaseti yok. Pandemi döneminden henüz çıkamadık ve esnafımız yeni kepenk açtı. Ekonomik kriz buhrana dönüştü. Esnafımız kendilerinden habersiz başlatılan bu çalışmanın haklı olarak en az 1 ay ertelenmesini istiyor. Esnafımızı mağdur etmemeliyiz. Sizin de bu konuda duyarlılık göstereceğinize inanıyoruz" dedi.