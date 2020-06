Sami Çakır turizmciler ile bir araya geldi

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kartepe’de yaptığı ziyaretler, incelemeler ve toplantılarla Kartepe’nin kalkınması ve halkın sorunlarını çözmek adına bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Milletvekili Sami Çakır bu programlar kapsamında Kartepe Turizm Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Kartepe Belediyesi Maşukiye Mahalle Konağı toplantı salonunda çalışmaları hakkında bilgi veren Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, Kartepe’nin son yıllarda Turizm sektöründe göstermiş olduğu gelişiminin yanı sıra Corona Virüs sonrası ve genel olarak konaklama sektörü olarak karşılaştıkları sorunları maddeler halinde Kocaeli Milletvekili Çakır'a aktardı.

TURİZMCİLERİMİZİN SORUNLARINI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

AKP Milletvekili Sami Çakır, kendisine aktarılan konuları not alarak çözülmesi için ilgili makamlarla görüşmelerde bulunacağını ifade ederek, "İlçemizde ve bölgemizde turizm ile ilgili kurum ve kuruluşlarla her zaman irtibat halinde olduk, bundan sonra da irtibatımız devam edecek. Son yıllarda özellikle Kartepe ilçemiz başta olmak üzere Kocaeli’miz yaz ve kış Turizminde yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet gören bir bölge oldu. İlimiz her açıdan cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Yaz ve Kış turizminin yanında Sağlık Turizminde de gayet başarılı bir şekilde sayılarını yükseltiyordu. Fakat bu Covid 19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de aksamalar oldu. Fakat Sağlık Bakanlığımız ve Hükümetimizin uyguladığı politikalar ve aldığı önlemlerle başarılı bir şekilde salgını yönetmeye çalışıyoruz. Normale dönmeye başladığımız bu dönemde sizden aldığım bilgiler ışığında işletmelerimizin ve esnafımızın talep ve istekleri için çözüm üretmeye çalışacağız. " dedi.

KARTEPE 4 MEVSİM TURİZMİN MERKEZİ OLACAK

Kartepe’de turizmin çeşitlendirilmesine önem verdiklerini ifade Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Her geçen gün daha fazla ilgi odağı olan Kartepe’de son dönemde doğayla uyumlu yapılan tesis yatırımlarının bölgemizdeki turizmin gelişimi açısından sevindirici olarak görüyorum. Yılın her döneminde özellikle dış ve iç pazardan ciddi oranda turistlerin ilçemize ilgi göstermesi kış turizminin yanında doğa turizmi, yemek turizmi, Su Sporları Turizmi gibi çeşitli tesisleşme ile ilçemizin çekim gücü artırdı. Bölgemizi 4 Mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacağı bir yer yapmak için sizlerle birlikte çalışacağız” diye ekledi.