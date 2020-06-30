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30 Haz 2020 - 09:36- Gündem G: 30 Haz 2020 - 09:38

Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Brifing Aldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın'dan brifing aldı
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Kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi almaya devam eden Vali Seddar Yavuz’a, bugünkü brifing,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın tarafından verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürü ile birlikte Makam Toplantı Salonunda; müdürlüğün genel personel durumu, idari ve mali işlemler, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler, sosyal ekonomik destek ve sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, pandemi döneminde yapılan çalışmalar, Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar,  kurumun ve kuruma bağlı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Vali Seddar Yavuz’a kapsamlı brifingde bulundular.

Özverili çalışmalarda bulunmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Vali Yavuz: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, son 18 yılda sosyal hizmetler alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirilmiştir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturuyla özellikle dezavantajlı kesimin yaşadıkları sorunların çözümüne öncelik tanıyarak,  birlikte daha güzel çalışmaları ortaya koymak adına istişare içerisinde görevimizi ifa edeceğiz.” diyerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

 

30 Haz 2020 - 09:36 - Gündem

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